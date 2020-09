Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di martedì 22 settembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 settembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza dipoter bloccare un contatto sunel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedereledelle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppesu? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, dine ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio dao simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ...

divmenticarti : come si fa a silenziare un hashtag? no perché quelli del gf mi hanno un po’ pienato - Maril_dib : A questo punto ditemi come silenziare le parole perché veramente non la sopporto questa situazione - kit3mmu0rt : @MateNapoli Grazie mi emozioni ps ti consiglio di silenziare parole come ultimo e # 22settembre - bakuvhoe : twitter dovrebbe trovare un modo per silenziare le fanart perché mi trovo perennemente art b*kudeku in tl ma non so… - IWitzard : RT @zziatizia: Ho appena scoperto che si possono silenziare i thread invece di scappare come una pazza wuando li vedo in TL per paura di sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Come silenziare Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle Zazoom Blog Arconate, vota al Referendum e scatta una foto alla scheda: “Sennò la mia ragazza non mi crede”

Alla sua fidanzata aveva promesso che avrebbe votato "Sì" al referendum sul taglio dei parlamentari. E per dimostrarle di essere un uomo di parola ha fotografato la sua scheda elettorale. È successo i ...

iOS 14: come funziona l’interfaccia di chiamata compatta su iPhone

In iOS 14 è presente una funzionalità a lungo richiesta da molti utenti, una nuova interfaccia di chiamata compatta per iPhone che non occupa l’intero schermo. Ecco come funziona ed i diversi modi in ...

Alla sua fidanzata aveva promesso che avrebbe votato "Sì" al referendum sul taglio dei parlamentari. E per dimostrarle di essere un uomo di parola ha fotografato la sua scheda elettorale. È successo i ...In iOS 14 è presente una funzionalità a lungo richiesta da molti utenti, una nuova interfaccia di chiamata compatta per iPhone che non occupa l’intero schermo. Ecco come funziona ed i diversi modi in ...