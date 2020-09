Colombia, manifestanti scendono in piazza a Bogotà: la polizia lancia gas lacrimogeni sulla folla – Video (Di martedì 22 settembre 2020) Grandi manifestazioni si sono svolte in tutta la Colombia e in particolare nella capitale, Bogotà, nella notte e durante le prime ore del giorno. I cittadini in protesta sono scesi in piazza contro il governo e contro la violenza della polizia e, più in generale, contro la criminalità che dilaga nel Paese. I poliziotti hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere la folla, ferendo diverse persone. L'articolo Colombia, manifestanti scendono in piazza a Bogotà: la polizia lancia gas lacrimogeni sulla folla – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Grandi manifestazioni si sono svolte in tutta lae in particolare nella capitale, Bogotà, nella notte e durante le prime ore del giorno. I cittadini in protesta sono scesi incontro il governo e contro la violenza dellae, più in generale, contro la criminalità che dilaga nel Paese. I poliziotti hannoto gasper disperdere la, ferendo diverse persone. L'articoloina Bogotà: lagasproviene da Il Fatto Quotidiano.

Bogotà , 22 set 11:37 - (Agenzia Nova) - Migliaia di persone sono scese in strada ieri in Colombia per protestare contro le ... Oltre a contestare la violenze della polizia, i manifestanti chiedono, ...

