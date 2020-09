Colloqui inter afghani, ostacoli politico-giurisprudenziali (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo otto giorni dall'avvio dei Colloqui inter afghani e cinque di contatti di lavoro le delegazioni governativa di Kabul e talebana hanno deciso di ridurre a venti gli articoli su cui stipulare un concordato. Inizialmente erano ventitré, ma sul nome dato al conflitto, sul sistema religioso scelto per le negoziazioni e sull'inclusione del precedente accordo firmato da Stati Uniti e turbanti, quale premessa per questo successivo patteggiamento, non c'è concordanza fra le parti. Le tre (...) - Mondo / afghanistan, Talebani Leggi su feedproxy.google (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo otto giorni dall'avvio deie cinque di contatti di lavoro le delegazioni governativa di Kabul e talebana hanno deciso di ridurre a venti gli articoli su cui stipulare un concordato. Inizialmente erano ventitré, ma sul nome dato al conflitto, sul sistema religioso scelto per le negoziazioni e sull'inclusione del precedente accordo firmato da Stati Uniti e turbanti, quale premessa per questo successivo patteggiamento, non c'è concordanza fra le parti. Le tre (...) - Mondo /stan, Talebani

ApCalciomercato : Calciomercato Inter, colloqui in corso per Candreva-Samp | Ultime InterLive - interliveit : #Inter, ultime InterLive: colloqui in corso per convincere #Candreva a trasferirsi alla #Sampdoria - demadeefy : RT @corradone91: Zinho #Vanheusden a #HetNieuwsblad????: 'Ho avuto colloqui con l'#Inter. Volevano il mio ritorno, ma io volevo giocare un al… - cicciopuz : RT @corradone91: Zinho #Vanheusden a #HetNieuwsblad????: 'Ho avuto colloqui con l'#Inter. Volevano il mio ritorno, ma io volevo giocare un al… - DonPiricoddi : RT @corradone91: Zinho #Vanheusden a #HetNieuwsblad????: 'Ho avuto colloqui con l'#Inter. Volevano il mio ritorno, ma io volevo giocare un al… -

Ultime Notizie dalla rete : Colloqui inter Colloqui inter afghani, ostacoli politico-giurisprudenziali AgoraVox Italia Coronavirus. Oltre 240 nuovi contagi in Campania, solo 20 guarigioni: i dati completi

grazie ai rigidi protocolli studiati e dettati dall’azienda sanitaria locale – conclude il direttore del carcere di Benevento –, i colloqui sono avvenuti e continueranno nella massima ...

Caso Palamara: il gip dispone la trascrizione delle intercettazioni

Il gip di Perugia ha disposto la trascrizione di tutte le intercettazioni telefoniche e telematiche al centro dell’inchiesta della procura di Perugia che coinvolge l’ex consigliere del Csm Luca Palama ...

grazie ai rigidi protocolli studiati e dettati dall’azienda sanitaria locale – conclude il direttore del carcere di Benevento –, i colloqui sono avvenuti e continueranno nella massima ...Il gip di Perugia ha disposto la trascrizione di tutte le intercettazioni telefoniche e telematiche al centro dell’inchiesta della procura di Perugia che coinvolge l’ex consigliere del Csm Luca Palama ...