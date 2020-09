Colleferro, i genitori di Willy contro le strumentalizzazioni della sinistra: “Non è vittima di razzismo” (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – Squarcia tutte le mistificazioni buoniste la dichiarazione resa ieri dalla famiglia di Willy Monteiro, il ragazzo di origini capoverdiane assassinato brutalmente durante una rissa avvenuta a Colleferro. Stanchi delle strumentalizzazioni dei progressisti, che si sono servite del cadavere di Willy per speculare contro l’insorgere di un fantomatico «pericolo razzista», i famigliari di Willy hanno deciso di non voler avvallare oltre questa cannibalizzazione sulla pelle già straziata del figlio defunto. E lo hanno fatto affidando il loro pensiero a un post su Facebook: «Carissimi, si stanno svolgendo molte iniziative lodevoli nei confronti del nostro amato Willy. Dediche, murales, eventi, manifestazioni, poesie. Vi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – Squarcia tutte le mistificazioni buoniste la dichiarazione resa ieri dalla famiglia diMonteiro, il ragazzo di origini capoverdiane assassinato brutalmente durante una rissa avvenuta a. Stanchi delledei progressisti, che si sono servite del cadavere diper specularel’insorgere di un fantomatico «pericolo razzista», i famigliari dihanno deciso di non voler avvallare oltre questa cannibalizzazione sulla pelle già straziata del figlio defunto. E lo hanno fatto affidando il loro pensiero a un post su Facebook: «Carissimi, si stanno svolgendo molte iniziative lodevoli nei confronti del nostro amato. Dediche, murales, eventi, manifestazioni, poesie. Vi ...

