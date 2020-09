Clandestino semi-nudo in stazione con le mani nella biancheria Invitato a vestirsi dice | «Faccio come voglio» video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma,Termini. Un, sdraiato in terra in un punto di grande passaggio, si mostra a donne e bambini mentre fase stesseprivacy della sua camera da letto. Peccato che la sua stanza sia a cielo aperto. Che lo spettacolo che mostra non è edificante. E che non tutti tra i passanti sono disposti ad accettare di buon grado quelle scene di ordinario degrado. Immortalate in un telefonino e denunciate via social.indavanti donne e bambini «Lui dormea Termini… Fino a 2 minuti fa aveva le». Un passante fra i tanti non ci sta: e chiama le ...