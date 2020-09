Clamoroso | Suarez | domande concordate e punteggio attribuito prima Interviene la Guardia di Finanza

(Di martedì 22 settembre 2020) Ladidella Procura di Perugia sta indagando su una possibile truffa in merito alla cittadinanza italiana di Luis. Secondo le Fiamme Gialle, gli argomenti delle prove sostenute dall’attaccante e i punteggi assegnati erano stati già concordatidello svolgimento della prova. La Gdf sta acquisendo la documentazione nell’Università e sta notificando una serie di avvisi di garanzia. Foto: Loris Cerquiglini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Continuano ad arrivare notizie sul clamoroso caso dell'esame-truffa di italiano di Luis Suarez. I colleghi de "La Gazzetta dello Sport" riportano alcune intercettazioni: "Non dovrebbe, deve, passerà, ...sta regalando colpi di scena davvero clamorosi. L’ultimo, in ordine di tempo, è arrivato ieri in casa Juve, dove è finalmente arrivato l’attaccante richiesto da Pirlo. Né Dzeko né Suarez: il nuovo ...