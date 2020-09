Clamoroso: caso Diawara, ufficiale la sconfitta a tavolino per la Roma (Di martedì 22 settembre 2020) Adesso è ufficiale: sconfitta a tavolino (0-3) per la Roma nella sfida con il Verona, gara terminata sul campo 0-0. Questo il comunicato del Giudice Sportivo, che spiega così le motivazioni della scelta legata al caso Diawara: “Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara Soc. Hellas Verona e Soc. Roma e considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un “over 22”, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato ufficiale F.I.G.C. N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Adesso è(0-3) per lanella sfida con il Verona, gara terminata sul campo 0-0. Questo il comunicato del Giudice Sportivo, che spiega così le motivazioni della scelta legata al: “Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara Soc. Hellas Verona e Soc.e considerato che la societàha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un “over 22”, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del ComunicatoF.I.G.C. N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato ...

