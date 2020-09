Ciclismo, Mondiali Imola 2020: percorso e altimetria della cronometro (Di martedì 22 settembre 2020) Le due cronometro, riservate a donne Elite e uomini Elite, apriranno la settimana dei Mondiali di Ciclismo su strada di Imola 2020. Entrambe le prove contro il tempo si disputeranno sullo stesso percorso, lungo 31,7 chilometri con partenza e arrivo all’interno dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Una prova adatta agli specialisti, senza particolari difficoltà altimetriche (dislivello totale 200 metri): dopo aver lasciato il circuito imolese i corridori raggiungeranno Casalfiumanese e Borgo Tossignano dove al km 14,9 sarà posto l’unico intermedio. Dopo il passaggio da Codrignano si farà poi ritorno all’Autodromo per concludere la cronometro. Un percorso tutto sommato veloce, che dovrebbe ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Le due, riservate a donne Elite e uomini Elite, apriranno la settimana deidisu strada di. Entrambe le prove contro il tempo si disputeranno sullo stesso, lungo 31,7 chilometri con partenza e arrivo all’interno dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Una prova adatta agli specialisti, senza particolari difficoltà altimetriche (dislivello totale 200 metri): dopo aver lasciato il circuito imolese i corridori raggiungeranno Casalfiumanese e Borgo Tossignano dove al km 14,9 sarà posto l’unico intermedio. Dopo il passaggio da Codrignano si farà poi ritorno all’Autodromo per concludere la. Untutto sommato veloce, che dovrebbe ...

TeoMatt89 : I Mondiali di ciclismo sono alle porte ma ci sembrava giusto spendere ancora due parole sul Tour de France che si è… - sportface2016 : #Ciclismo #Imola2020 Tutto pronto per il Mondiale, quattro i titoli iridati in palio: ecco il programma completo e… - VoceAmicaItalia : #Ciclismo, #Mondiali #Imola2020: startlist e tutti i convocati delle Nazionali. #Nibali e #Ulissi punte azzurre… - zazoomblog : Mondiali ciclismo 2020 percorso e programma. Le gare di Imola in tv - #Mondiali #ciclismo #percorso - aquila7630 : #Startlist Mondiali ciclismo 2020: ecco i convocati di tutte le Nazionali. #22settembre -