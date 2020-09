Cia Puglia al rieletto Emiliano: 'Ripartiamo dagli errori per costruire l'agricoltura più prospera degli ultimi 20 anni' (Di martedì 22 settembre 2020) 'Non è da tutti riconoscere gli errori compiuti e affermare che è da lì che si ripartirà: complimenti a Michele Emiliano per la sua rielezione. Ora, Presidente, come lei ha saggiamente dichiarato, si ... Leggi su foggiatoday (Di martedì 22 settembre 2020) 'Non è da tutti riconoscere glicompiuti e affermare che è da lì che si ripartirà: complimenti a Micheleper la sua rielezione. Ora, Presidente, come lei ha saggiamente dichiarato, si ...

Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia, si è complimentato con “il sindaco dei pugliesi” per la sua rielezione alla guida della Regione. Lo ha fatto ...

