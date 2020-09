Chiara Appendino condannata, blitz di Gioventù Nazionale: «Ecco la vostra “honestà”» (Di martedì 22 settembre 2020) blitz di Gioventù Nazionale davanti al Comune di Torino, dopo la condanna del sindaco Chiara Appendino a 6 mesi per falso ideologico. I ragazzi del movimento giovanile di FdI hanno affisso uno striscione provocatorio con la scritta “Honestà, Honestà”, in riferimento all’esito del processo Ream. Appendino condanna Torino al degrado “L’amministrazione grillina e il sindaco Appendino in questi anni sono stati capaci soltanto di rimangiarsi ogni promessa e condannare la città ad una situazione indecente”, ha commentato il portavoce di Gioventù Nazionale Salvatore Ardini. Gioventù Nazionale: “Ora vadano a casa” “Periferie abbandonate al degrado, rom che ricevono ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020)di Gioventùdavanti al Comune di Torino, dopo la condanna del sindacoa 6 mesi per falso ideologico. I ragazzi del movimento giovanile di FdI hanno affisso uno striscione provocatorio con la scritta “Honestà, Honestà”, in riferimento all’esito del processo Ream.condanna Torino al degrado “L’amministrazione grillina e il sindacoin questi anni sono stati capaci soltanto di rimangiarsi ogni promessa e condannare la città ad una situazione indecente”, ha commentato il portavoce di GioventùSalvatore Ardini. Gioventù: “Ora vadano a casa” “Periferie abbandonate al degrado, rom che ricevono ...

