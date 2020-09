Chi sale e chi scende nel centrodestra dopo le elezioni regionali (Di martedì 22 settembre 2020) Le regionali scattano la fotografia di un centrodestra che trionfa al Nord con i governatori uscenti Luca Zaia e Giovanni Toti ma arranca al Sud, soprattutto in Campania dove le liste di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si fermano sotto il 6%. Positivo il risultato al Centro, con la vittoria nelle Marche e le percentuali buone in Toscana malgrado la sconfitta della candidata leghista Susanna Ceccardi. Ma il voto consegna una geografia del centrodestra in mutamento. In cinque anni, la Lega cresce in quasi tutte le Regioni che hanno rinnovato i consigli regionali, tranne che in Liguria e Veneto dove perde consensi e i voti del partito di Matteo Salvini sono 'cannibalizzati' dall'exploit delle liste civiche riconducibili a Zaia e Toti. Fratelli d'Italia cresce o si mantiene stabile in ogni Regione, tallonando la ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) Lescattano la fotografia di unche trionfa al Nord con i governatori uscenti Luca Zaia e Giovanni Toti ma arranca al Sud, soprattutto in Campania dove le liste di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si fermano sotto il 6%. Positivo il risultato al Centro, con la vittoria nelle Marche e le percentuali buone in Toscana malgrado la sconfitta della candidata leghista Susanna Ceccardi. Ma il voto consegna una geografia delin mutamento. In cinque anni, la Lega cresce in quasi tutte le Regioni che hanno rinnovato i consigli, tranne che in Liguria e Veneto dove perde consensi e i voti del partito di Matteo Salvini sono 'cannibalizzati' dall'exploit delle liste civiche riconducibili a Zaia e Toti. Fratelli d'Italia cresce o si mantiene stabile in ogni Regione, tallonando la ...

Vito_Cipolla : RT @GiorgiaMeloni: Non si arresta la crescita di #FratellidItalia, che sale di netto in tutte le regioni al voto. Gli italiani riconoscono… - Alberto53766210 : RT @GiorgiaMeloni: Non si arresta la crescita di #FratellidItalia, che sale di netto in tutte le regioni al voto. Gli italiani riconoscono… - SauverlEurope : RT @GiorgiaMeloni: Non si arresta la crescita di #FratellidItalia, che sale di netto in tutte le regioni al voto. Gli italiani riconoscono… - FratellidItalia : RT @GiorgiaMeloni: Non si arresta la crescita di #FratellidItalia, che sale di netto in tutte le regioni al voto. Gli italiani riconoscono… - CarliGemma1 : RT @GiorgiaMeloni: Non si arresta la crescita di #FratellidItalia, che sale di netto in tutte le regioni al voto. Gli italiani riconoscono… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sale Chi sale e chi scende nel centrodestra dopo le elezioni regionali AGI - Agenzia Giornalistica Italia “C’è chi sale e chi si avvia sul Viale del tramonto…”, le Regionali liguri viste da Tiziano Riverso

Imperia. C’è chi sale e si avvia verso il viale del consiglio regionale e chi sul Viale del tramonto, in buona compagnia. A tracciare un quadro del post elezioni regionali è la matita di Tiziano ...

Chi sale e chi scende nel centrodestra dopo le elezioni regionali

Alle Europee del 2019, la Lega in Toscana era però salita al 31,48%, mentre FdI e FI si erano fermate attorno al 5%. Buon risultato della Lega nelle Marche ma sotto il Pd Il candidato di Fratelli ...

Imperia. C’è chi sale e si avvia verso il viale del consiglio regionale e chi sul Viale del tramonto, in buona compagnia. A tracciare un quadro del post elezioni regionali è la matita di Tiziano ...Alle Europee del 2019, la Lega in Toscana era però salita al 31,48%, mentre FdI e FI si erano fermate attorno al 5%. Buon risultato della Lega nelle Marche ma sotto il Pd Il candidato di Fratelli ...