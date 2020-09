Chi non ha ricevuto premio Nobel per la pace? | Domanda “Chi vuol essere milionario” (Di martedì 22 settembre 2020) Chi non ha ricevuto premio Nobel per la pace? Domanda Milionario Chi non ha ricevuto il premio Nobel tra Mahatma Ghandi, Martin luther King, Dalai Lama e Madre Teresa di Calcutta? La Domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, martedì 22 settembre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla Domanda di Chi vuol essere milionario? La risposta è Mahatma Gandhi. Avvocato, politico e attivista indiano, nasce nel 1869 e dedica la sua vita ai movimenti per la nonviolenza e contro l’oppressione. Dopo gli studi in ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) Chi non haper laMilionario Chi non hailtra Mahatma Ghandi, Martin luther King, Dalai Lama e Madre Teresa di Calcutta? Laè stata fatta nel corso della puntata di oggi, martedì 22 settembre 2020, del programma “Chimilionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alladi Chimilionario? La risposta è Mahatma Gandhi. Avvocato, politico e attivista indiano, nasce nel 1869 e dedica la sua vita ai movimenti per la nonviolenza e contro l’oppressione. Dopo gli studi in ...

