Chi è Vanessa Scalera, la Imma Tataranni della serie tv Rai: curiosità e biografia (Di martedì 22 settembre 2020) Ecco chi è Vanessa Scalera, la protagonista della fiction "Imma Tataranni – Sostituto procuratore" Vanessa Scalera è la protagonista della fiction "Imma Tataranni – Sostituto procuratore", l'attrice ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione quando era molto giovane. La Scalera è nata il 5 aprile 1977 in provincia di Brindisi, a Mesagne, ha manifestato la sua grande passione per la recitazione sin da quando era solo una bambina. All'età di 19 anni ha lasciato la Puglia e si è trasferita a Roma per farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

