Chi è Teo di cui parla Adua Del Vesco con Morra al GF Vip? Il suicidio dell'amico

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno fatto venire i brividi al pubblico del Grande Fratello Vip con un racconto choc. Tra una precisazione e l'altra, l'attrice siciliana ha parlato di un certo Teo: potrebbe essere il produttore Teodosio Losito morto suicida l'8 gennaio del 2019? È Teodosio Losito l'uomo di cui parla Adua Del Vesco?

Tra una precisazione e l’altra, l’attrice siciliana ha parlato di un certo Teo: potrebbe essere il produttore Teodosio Losito morto suicida l’8 gennaio del 2019? È Teodosio Losito l’uomo di cui parla ...

Adua del Vesco e Massimiliano Morra: il confronto nella notte è da brividi, tra rivelazioni inaspettate e confessioni

“Io ero succube di quella persona, sai di chi parlo vero? Ero una scema“ ha iniziato così ... Io comunque mi sogno anche Teo con la lupetto e poi l’altro che mi abbracciava con il suo sorriso e mi ...

Tra una precisazione e l’altra, l’attrice siciliana ha parlato di un certo Teo: potrebbe essere il produttore Teodosio Losito morto suicida l’8 gennaio del 2019? È Teodosio Losito l’uomo di cui parla ...“Io ero succube di quella persona, sai di chi parlo vero? Ero una scema“ ha iniziato così ... Io comunque mi sogno anche Teo con la lupetto e poi l’altro che mi abbracciava con il suo sorriso e mi ...