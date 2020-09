Chelsea | Lampard | “Mendy sta facendo le visite mediche | poi sarà dei nostri”

(Di martedì 22 settembre 2020) Il tecnico del, Frank, ha confermato l’imminente arrivo di Edouard Mendy, portiere classe ’92 attualmente in forza al Rennes. Queste le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro il Barnsley, valida per la Carabao Cup: “Stalementre parliamo. A condizione che tutto andrà bene, diventerà un nostro giocatore”. Foto: TwitterL'articolo: “Mendy stale, poi sarà dei nostri” proviene da Alfredo Pedullà.

val3riob : #Lampard al #Chelsea ha adesso l’arduo(issimo) compito di trovare l’equilibrio con tutti quelli che ha. #Guardiola… - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: ??#Chelsea, #Lampard conferma: #Mendy sarà un nostro giocatore' Ecco le sue parole ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato… - BombeDiVlad : ??#Chelsea, #Lampard conferma: #Mendy sarà un nostro giocatore' Ecco le sue parole ?? #LeBombeDiVlad #LBDV… - RadioLoverBoy1 : RT @somuthaber: Frank Lampard sceglie la stella del Chelsea come elogio dopo aver battuto Spurs Mason Mount ha - somuthaber : Frank Lampard sceglie la stella del Chelsea come elogio dopo aver battuto Spurs Mason Mount ha -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Lampard

alfredopedulla.com

Il tecnico del Chelsea parla delle possibilità di vedere il brasiliano giocare già nella prossima partita dei Blues contro il Barnsley in EFL Cup ...Per lui la Dea ha sborsato circa 10 milioni di euro. Ennesima operazione in entrata in questo calciomercato per il Chelsea. Lampard avrà a breve il suo nuovo portiere, si tratta di Edouard Mendy dal ...