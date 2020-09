Cercasi un leader forte. Subito gli Stati Generali M5S. Archiviato l’election day il Movimento va riorganizzato. Per il futuro occorre anche una linea chiara sulle alleanze (Di martedì 22 settembre 2020) Il dato che emerge dalle Regionali è che i Cinque Stelle hanno bisogno di una guida – collegiale (come chiedono i big del Movimento) o elitaria (spinta dal duo Casaleggio-Di Battista) – ma hanno bisogno di una guida forte e chiaramente riconoscibile perché c’è stata veramente troppa confusione di indirizzo politico. Si badi bene che le regionali sono solo la ciliegina sulla torta, ma poi c’è la torta, e cioè mesi di indecisioni e di contestazioni – che se pur segno di vitalità democratica – hanno contribuito a creare sconcerto negli elettori, si veda ad esempio, per limitarci ad esempi recenti, la lettera contro la piattaforma Rousseau o la lettera anti-Conte sui Servizi segreti. Il Movimento tiene, ha riportato, soprattutto grazie ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 settembre 2020) Il dato che emerge dalle Regionali è che i Cinque Stelle hanno bisogno di una guida – collegiale (come chiedono i big del) o elitaria (spinta dal duo Casaleggio-Di Battista) – ma hanno bisogno di una guidamente riconoscibile perché c’è stata veramente troppa confusione di indirizzo politico. Si badi bene che le regionali sono solo la ciliegina sulla torta, ma poi c’è la torta, e cioè mesi di indecisioni e di contestazioni – che se pur segno di vitalità democratica – hanno contribuito a creare sconcerto negli elettori, si veda ad esempio, per limitarci ad esempi recenti, la lettera contro la piattaforma Rousseau o la lettera anti-Conte sui Servizi segreti. Iltiene, ha riportato, soprattutto grazie ...

gaiavanderesch : AAA - cercasi leader per il 30% di italiani che ha votato No! (Non perché non bisogni cambiare, ma perché bisogna c… - infoitcultura : SideTalk #70 - Leader cercasi in WWE - AndreaBonucciUE : Le #ElezioniRegionali2020 più che il #Governo , premiano i governatori, soprattutto quelli bravi. I plebisciti per… - evamarghe : @mattiafeltri Perfetto come sempre direttore ?? Cercasi disperatamente un leader che mi, ci rappresenti! - zombificazione : RT @ulixtulix: @zombificazione @claudio_2022 manca un progetto per salvare l'europa dal meticciato ogni stato per se cosi finiremo tutti tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cercasi leader Cercasi un leader forte. Subito gli Stati Generali M5S. Archiviato l'election day il Movimento va riorganizzato. Per il futuro occorre anche una linea chiara sulle alleanze LA NOTIZIA Cercasi Manutentore Meccanico

LPM srl, attiva dal 1976 e leader nel settore della prefabbricazione in cemento armato e precompresso, cerca MANUTENTORE MECCANICO da inserire full-time all’interno del proprio organico.

PROJECT LEADER ICT/ANALISTA PROGETTAZIONE

finalità statistiche ed amministrative I dati forniti (ovvero i curricula) saranno trattati esclusivamente alle aziende iscritte al servizio "Cerca candidati", che sono vincolate alle condizioni di ...

LPM srl, attiva dal 1976 e leader nel settore della prefabbricazione in cemento armato e precompresso, cerca MANUTENTORE MECCANICO da inserire full-time all’interno del proprio organico.finalità statistiche ed amministrative I dati forniti (ovvero i curricula) saranno trattati esclusivamente alle aziende iscritte al servizio "Cerca candidati", che sono vincolate alle condizioni di ...