Centrodestra, la Lega nazionale non funziona al sud. Mal di pancia per Salvini leader (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – Come si dice, alle elezioni (in questo caso regionali) vincono sempre tutti. Ogni partito ha modo di dire ai suoi elettori che comunque anche nella sconfitta c'è una vittoria. A sentire Matteo Salvini, che ieri a Quarta Repubblica da Porro ha commentato a caldo il voto, nonostante il pareggio 3-3 (che in verità politicamente è una vittoria per il Pd di Zingaretti), la sua Lega ha di che festeggiare – e non solo per la conferma in Veneto (anche se la lista di Zaia ha preso il 46% rispetto al 15% del Carroccio) e Liguria e per la vittoria nelle Marche (che però è merito di FdI) – visto che per la prima volta il Carroccio elegge consiglieri regionali in Campania e in Puglia. Dubbi sulla leadership di Salvini nel Centrodestra

