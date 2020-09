Centro Democratico, Antonio Puzio e Anna Orlando ringraziano il Sannio (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta di Antonio Puzio e Anna Orlando, candidati alle scorse elezioni regionali con Centro Democratico. “All’indomani delle elezioni regionali, siamo orgogliosi del risultato raggiunto e ringraziamo i sanniti che ci hanno sostenuto con il loro voto.In questi tre mesi di campagna elettorale abbiamo incontrato tanti occhi, ascoltato tante storie e siamo entrati nei cuori di circa tremila persone.Siamo grati a chi ha riposto in noi, volti nuovi sullo scenario regionale, la sua fiducia.In queste ore convulse si stanno delineando i risultati elettorali: auguriamo buon lavoro a chiunque sarà eletto e ricoprirà questo ruolo.Il Sannio non è stato rappresentato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta di, candidati alle scorse elezioni regionali con. “All’indomani delle elezioni regionali, siamo orgogliosi del risultato raggiunto e ringraziamo i sanniti che ci hanno sostenuto con il loro voto.In questi tre mesi di campagna elettorale abbiamo incontrato tanti occhi, ascoltato tante storie e siamo entrati nei cuori di circa tremila persone.Siamo grati a chi ha riposto in noi, volti nuovi sullo scenario regionale, la sua fiducia.In queste ore convulse si stanno delineando i risultati elettorali: auguriamo buon lavoro a chiunque sarà eletto e ricoprirà questo ruolo.Ilnon è stato rappresentato ...

