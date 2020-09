Cencelli | Ho detto no alla Lega che voleva candidarmi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - ''Le racconto una cosa: mi aveva chiamato la, che micandidare alle regionali nelle Marche...". Massimiliano, 84 anni, ex Dc, padre del manuale con il quale i democristiani dei tempi d'oro distribuivano il potere dentro e fuori la Balena Bianca, rivela all'Adnkronos che ladi Matteo Salvini lo aveva 'corteggiato' per candidarlo nelle Marche, dove lui già è stato sindaco, nel Comune di Caldarola, un paesino agricolo di 1500 abitanti in provincia di Macerata. ''Mesi fa due deputati dellami hanno chiamato -dice- e mi hanno fatto un'avance e io ho risposto di no, perchè stavo male con il femore rotto. Comunque, non avrei accettato, così come non avrei accettato neanche se me lo avesse proposto ...