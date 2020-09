Catello Maresca ottiene il Leone d’Oro a Venezia per l’attività di magistrato

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 settembre 2020) La rassegna del Cinema did’oro alla sua nona edizione ha nel suo interno una serie di imprenditori che lavorano e individuano i soggetti abili a ricevere riconoscimenti; cosa che accadrà Venerdì 2 Ottobre con l’evento premiazione : “L’eccellenza trionfa al Palazzo della Regione del Veneto”. Per questo anno in corso è Peppe Barretta che ha individuato 4 personaggi di rilievo internazionale da premiare. Peppe è addetto al commercio Italia Estero per il Consolato Generale di Russia a Napoli di cui il Console Onorario Vincenzo Schiavo ; è anche Dirigente Faip Confesercenti della Federazione Italiana dei Benzinai della Campania; consulente commerciale e tecnico per il settore petrolifero ; Direttore Commerciale della Schidest srl , azienda che lavora sia nel ...