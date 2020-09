Caso Suárez, il prof che lo ha esaminato raccontava alla radio: «Era molto tranquillo, sereno e sorridente» – Audio (Di martedì 22 settembre 2020) Il giorno del suo esame di italiano Luis Suárez era «molto tranquillo, sereno e sorridente». Parola di Lorenzo Rocca, uno dei due professori con cui il calciatore uruguaiano ha sostenuto la prova all’Università per Stranieri di Perugia. Una prova finita al centro delle attenzioni dei magistrati umbri coordinati dal procuratore Raffaele Cantone, che vogliono vederci chiaro e ipotizzano un punteggio già deciso a tavolino, per consentire all’attaccante uruguaiano – non indagato – di ottenere la cittadinanza e dunque lo status di comunitario, prezioso per giocare nei campionati europei senza dover sottostare alle quote previste per i cittadini extra-comunitari. Lorenzo Rocca, profesor de la Universidad de Perugia y examinador de ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Il giorno del suo esame di italiano Luis Suárez era «». Parola di Lorenzo Rocca, uno dei dueessori con cui il calciatore uruguaiano ha sostenuto la prova all’Università per Stranieri di Perugia. Una prova finita al centro delle attenzioni dei magistrati umbri coordinati dal procuratore Raffaele Cantone, che vogliono vederci chiaro e ipotizzano un punteggio già deciso a tavolino, per consentire all’attaccante uruguaiano – non indagato – di ottenere la cittadinanza e dunque lo status di comunitario, prezioso per giocare nei campionati europei senza dover sottostare alle quote previste per i cittadini extra-comunitari. Lorenzo Rocca,esor de la Universidad de Perugia y examinador de ...

