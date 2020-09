Caso Suarez, il Premier Conte: “Ci sarà un’inchiesta della magistratura” (Di martedì 22 settembre 2020) Sulla vicenda Suarez è arrivato anche il commento del Premier Giuseppe Conte, che ha assicurato: “Ci sarà un’inchiesta della magistratura, non entro nello specifico sul singolo Caso. Quando si fa una modifica normativa e si elabora un più articolato progetto si terrà conto di tutti gli aspetti, ma non possiamo certo rincorrere la reazione emotiva suggerita dal singolo Caso”. Foto: Twitter personale L'articolo Caso Suarez, il Premier Conte: “Ci sarà un’inchiesta della magistratura” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Sulla vicendaè arrivato anche il commento delGiuseppe, che ha assicurato: “Ci sarà un’inchiestamagistratura, non entro nello specifico sul singolo. Quando si fa una modifica normativa e si elabora un più articolato progetto si terrà conto di tutti gli aspetti, ma non possiamo certo rincorrere la reazione emotiva suggerita dal singolo”. Foto: Twitter personale L'articolo, il: “Ci sarà un’inchiestamagistratura” proviene da Alfredo Pedullà.

