Caso Suarez, il colonnello Sarri chiarisce la situazione della Juventus (Di martedì 22 settembre 2020) Emergono nuovi dettagli sul Caso Suarez, l’indagine che coinvolge il giocatore di calcio Luis Suarez in una brutta storia di truffa per ottenere la certificazione B1 in italiano e, di conseguenza, la cittadinanza. Il tenente colonnello Sarri – che con l’ex allenatore della Juventus non ha niente a che vedere ma il cui cognome fa sicuramente sorridere in questo ambito – ha spiegato a che punto la Guardia di finanza di Perugia è arrivata per accertare la questione certificato B1 Suarez. LEGGI ANCHE >>> Come spieghiamo ai ragazzi che avere un titolo se guadagni 10 milioni è più facile? Sarri su Caso Suarez e Juve: «Interesse per ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 settembre 2020) Emergono nuovi dettagli sul, l’indagine che coinvolge il giocatore di calcio Luisin una brutta storia di truffa per ottenere la certificazione B1 in italiano e, di conseguenza, la cittadinanza. Il tenente– che con l’ex allenatorenon ha niente a che vedere ma il cui cognome fa sicuramente sorridere in questo ambito – ha spiegato a che punto la Guardia di finanza di Perugia è arrivata per accertare la questione certificato B1. LEGGI ANCHE >>> Come spieghiamo ai ragazzi che avere un titolo se guadagni 10 milioni è più facile?sue Juve: «Interesse per ...

Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - forumJuventus : Caso Suarez, Colonnello finanza: 'Nessuna pressione esterna, iniziativa dell'Università. Juve non indagata' ???… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GDF – Il Colonnello Sarri: 'Caso Suarez? Dalle intercettazioni non emerge nessun interlocutore legato al mondo del calc… - bob7bra : RT @KarlOne71: Il Colonnello GdF Selvaggio #Sarri pare abbia contattato #Agnelli e gli ha detto che, se non vogliono problemi con il caso #… -