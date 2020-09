Caso Suarez, Cottarelli ironico: “Se la cava male con la lingua ma con i denti…” (Di martedì 22 settembre 2020) “Caso #Suarez: se la cava male con la lingua, ma coi denti ci sa fare benissimo“. È questo il tweet a sfondo ironico da parte di Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Cottarelli, sul suo profilo Twitter, ha collegato il famoso episodio del morso di Suarez a Chiellini in Uruguay-Italia del Mondiale 2014 alle note vicende dell’esame di italiano sostenuto dall’attaccante uruguaiano a Perugia. Caso #Suarez: se la cava male con la lingua, ma coi denti ci sa fare benissimo. #Perugia — Carlo Cottarelli (@CottarelliCPI) September 22, 2020 Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) “: se lacon la, ma coi denti ci sa fare benissimo“. È questo il tweet a sfondoda parte di Carlo, direttore Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani., sul suo profilo Twitter, ha collegato il famoso episodio del morso dia Chiellini in Uruguay-Italia del Mondiale 2014 alle note vicende dell’esame di italiano sostenuto dall’attaccante uruguaiano a Perugia.: se lacon la, ma coi denti ci sa fare benissimo. #Perugia — Carlo(@CPI) September 22, 2020

Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - forumJuventus : Caso Suarez, Colonnello finanza: 'Nessuna pressione esterna, iniziativa dell'Università. Juve non indagata' ???… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - scvglia : RT @battitomilan7: Vi dico solo che sta per scoppiare il polverone sul caso Suarez Una roba assurda - EdoSiano : RT @CalcioFinanza: Il caso dell’esame di #Suarez: ci sono rischi per la #Juventus? Il parere di due legali -