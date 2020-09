Caso Suarez, col. Sarri:”La Juventus aveva contattato l’università” (Di martedì 22 settembre 2020) Caso Suarez, tirata in ballo la Juventus Ai microfoni di Radio Capital, il colonello della Guardia di Finanza Selvaggio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul … L'articolo Caso Suarez, col. Sarri:”La Juventus aveva contattato l’università” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 22 settembre 2020), tirata in ballo laAi microfoni di Radio Capital, il colonello della Guardia di Finanza Selvaggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul … L'articolo, col.:”Lal’università” proviene da ForzAzzurri.net.

Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - forumJuventus : Caso Suarez, Colonnello finanza: 'Nessuna pressione esterna, iniziativa dell'Università. Juve non indagata' ???… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - BObliterato : Sul caso Suarez aspetto tweet indignati da parte dei legaioli. Questi stranieri che rubano il posto agli italiani,… - giangabriele7 : RT @JuventusJay: Cosa può rischiare la #Juve sul caso #Suarez: NULLA. ???????????? -