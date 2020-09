Caso Diawara, Verona-Roma 3-0 a tavolino: la decisione del giudice sportivo (Di martedì 22 settembre 2020) Mano dura del giudice sportivo per il Caso di Amadou Diawara , impropriamente schierato nella lista dalla Roma . La gara di sabato scorso contro il Verona , terminata 0-0, costerà il 3-0 a tavolino in ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020) Mano dura delper ildi Amadou, impropriamente schierato nella lista dalla. La gara di sabato scorso contro il, terminata 0-0, costerà il 3-0 ain ...

