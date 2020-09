Caso Diawara, niente sconti alla Roma: vince il Verona 3-0 a tavolino (Di martedì 22 settembre 2020) Il giudice sportivo ha deciso che a causa della mancata iscrizione in lista di Amadou Diawara, la Roma perde la partita col Verona col risultato di 3-0 a tavolino. Di seguito, il testo della delibera. Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara Soc. Hellas Verona e Soc. Roma; considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un “over 22”, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 76 del 21 giugno 2018; ritenuto, pertanto, di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) Il giudice sportivo ha deciso che a causa della mancata iscrizione in lista di Amadou, laperde la partita colcol risultato di 3-0 a. Di seguito, il testo della delibera. Il Giudice sportivo, letti gli atti relativigara Soc. Hellase Soc.; considerato che la societàha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un “over 22”, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 76 del 21 giugno 2018; ritenuto, pertanto, di ...

