Caso Diawara, la strategia difensiva della Roma e i tempi per il ricorso (Di martedì 22 settembre 2020) Roma - La stangata del giudice sportivo è arrivata, la Roma perde il punto conquistato a Verona e dopo la prima giornata di campionato si posiziona al penultimo posto in classifica. Tutto nasce dall'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020)- La stangata del giudice sportivo è arrivata, laperde il punto conquistato a Verona e dopo la prima giornata di campionato si posiziona al penultimo posto in classifica. Tutto nasce dall'...

SkySport : Verona-Roma, 3-0 a tavolino per il caso Diawara: lo ha deciso il giudice sportivo - DiMarzio : #ASRoma, non accolte le istanze sul caso #Diawara, manca solo l’ufficialità - DiMarzio : Caso #Diawara: il comunicato del #GiudiceSportivo | #ASRoma - AntoMargiotta : RT @SkySport: Verona-Roma, 3-0 a tavolino per il caso Diawara: lo ha deciso il giudice sportivo - enzono16 : RT @CalcioFinanza: Roma, ufficiale il ko 3-0 a tavolino con l’Hellas per il caso Diawara -