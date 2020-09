Caso Diawara: la Roma presenta ricorso contro il Giudice Sportivo (Di martedì 22 settembre 2020) Nelle ultime ore la Roma è stata travolta da un vero e proprio ciclone, dopo aver schierato il centrocampista Amadou Diawara nella gara contro l’Hellas Verona, valevole per la prima giornata di Serie A 2020/2021. Il calciatore in questione non figurava nella lista dei 25 giocatori della rosa, bensì nella lista degli Under 22, pur avendo già compiuto 23 anni. La società giallorossa ha presentato il ricorso contro il Giudice Sportivo nel tentativo di cambiare la decisione della sconfitta 3-0 a tavolino. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Nelle ultime ore laè stata travolta da un vero e proprio ciclone, dopo aver schierato il centrocampista Amadounella garal’Hellas Verona, valevole per la prima giornata di Serie A 2020/2021. Il calciatore in questione non figurava nella lista dei 25 giocatori della rosa, bensì nella lista degli Under 22, pur avendo già compiuto 23 anni. La società giallorossa hato ililnel tentativo di cambiare la decisione della sconfitta 3-0 a tavolino.

