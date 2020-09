Caso Diawara, la Roma farà ricorso contro la sconfitta a tavolino (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la decisione del Giudice Sportivo di infliggere alla Roma la sconfitta a tavolini per 3-0 contro il Verona, in merito al Caso Diawara, il club giallorosso ha annunciato attraverso il proprio sito che presenterà il ricorso. Questo il comunicato: “L’AS Roma presenterà reclamo contro la decisione del giudice sportivo, che ha decretato la sconfitta per 0-3 dei giallorossi nella partita contro il Verona, conclusasi sabato 19 settembre con il risultato di 0-0”. L'articolo Caso Diawara, la Roma farà ricorso contro la sconfitta a tavolino proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la decisione del Giudice Sportivo di infliggere allalaa tavolini per 3-0il Verona, in merito al, il club giallorosso ha annunciato attraverso il proprio sito che presenterà il. Questo il comunicato: “L’ASpresenterà reclamola decisione del giudice sportivo, che ha decretato laper 0-3 dei giallorossi nella partitail Verona, conclusasi sabato 19 settembre con il risultato di 0-0”. L'articolo, lafaràlaproviene da Alfredo ...

