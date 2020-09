Caso Diawara, arriva la decisione del giudice sportivo per Verona Roma (Di martedì 22 settembre 2020) Mano dura del giudice sportivo per il Caso di Amadou Diawara, impropriamente schierato nella lista dalla Roma: 3-0 a tavolino al Verona arriva la decisione che fa partire male le cose per la Roma in questo inizio di campionato. Punita con il 3-0 a tavolino secondo il regolamento. Diawara non era stato incluso nella lista … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 settembre 2020) Mano dura delper ildi Amadou, impropriamente schierato nella lista dalla: 3-0 a tavolino allache fa partire male le cose per lain questo inizio di campionato. Punita con il 3-0 a tavolino secondo il regolamento.non era stato incluso nella lista … L'articolo proviene da YesLife.it.

