Carolina Stramare | Miss Italia sexy versione riccia fa impazzire i fan – Foto

Leggi su yeslife

(Di martedì 22 settembre 2020), ladello scorso anno continua a farci sognare: nuovo look spregiudicato con i capelli ricci, uno schianto View this post on Instagram Je ne sais pas … 🦞 A post shared by(@) on Aug 7, 2020 at 3:37am PDT Sarà in carica ancora per qualche mese come… L'articolofai fan –proviene da YesLife.it.