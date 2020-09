Carabao Cup: due positivi al Leyton Orient, salta la sfida con il Tottenham (Di martedì 22 settembre 2020) Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il match di questa sera valido per la Carabao Cup tra Leyton Orient e Tottenham sarebbe stato annullato a causa di due casi di positività al Covid-19 della squadra di League Two. Le positività al coronavirus in casa Leyton erano emerse ieri. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il match di questa sera valido per laCup trasarebbe stato annullato a causa di due casi dità al Covid-19 della squadra di League Two. Letà al coronavirus in casaerano emerse ieri. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

