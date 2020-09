Campania: a Napoli ventiquattro nuovi positivi non rintracciabili (Di martedì 22 settembre 2020) Napoli: eseguito il tampone da parte di 24 positivi che, però, non sono identificabili Continua a salire il numero dei positivi in Campania: sono infatti passati da 171 a 243 i nuovi casi risultanti dai 3.405 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore; ben 72 in più rispetto al giorno precedente. Un dato particolarmente preoccupante, a … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 settembre 2020): eseguito il tampone da parte di 24che, però, non sono identificabili Continua a salire il numero deiin: sono infatti passati da 171 a 243 icasi risultanti dai 3.405 tamponi effettuati nelle ultimeore; ben 72 in più rispetto al giorno precedente. Un dato particolarmente preoccupante, a … L'articolo proviene da YesLife.it.

ADeLaurentiis : Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania.… - fanpage : 'È un dato elettorale che non può essere eletto in termini di destra e sinistra, sono stato sostenuto dal mondo pro… - sentonyiwobi : Ciò che è accaduto a #Mariam #Scandroglio non mi è nuovo, perché è accaduto anche a me. Se l’Italia è un #Paese… - savarese46 : Elezioni regionali, De Luca vince in Campania e tocca il 70 per cento - paolorm2012 : Elezioni Regionali Campania, vince De Luca. Risultati definitivi, consiglieri eletti: la diretta -