Campagnaro | “Quando Di Natale mi fece tre gol in faccia Al Napoli lui era il mio incubo”

(Di martedì 22 settembre 2020) C’è una quadro dipinto da Cuono Gaglione che raffigura il gol di Hugoalla Lazio, anno 2013. Questo: Un gol al volo, da grande attaccante. Solo che fino a poco tempo primaera solo un onesto difensore con poca gloria accumulata, nonostante l’età e la lunga carriera alle spalle.fu il suo palcoscenico più prestigioso, quello che lo lanciò fino alla Nazionale. Grazie, dice lui, solo al fatto che ilin Argentina è pur sempre la squadra di Maradona, e conservano l’abitudine di trasmettere le sue partite in tv. Altrimenti non l’avrebbero notato. Lo racconta in una lunghissima intervista a La Nacion, fatta di tante belle parole e nemmeno una polemica. E di ricordi di: “È stata ...