Una Campagna elettorale sono online, senza mai uscire di casa, in ossequio alle precauzioni anti-Covid, eppure con risultati eccezionali. E' quella condotta da Iacopo Melio, attivista disabile

Campagna elettorale solo da casa per il Covid, ma Iacopo Melio è campione di preferenze

A Melio la sfida delle preferenze La truppa nardelliana ce la fa

Molte conferme, poche sorprese e alcuni ballottaggi: è la guerra delle preferenze nel collegio di Firenze 1, quello che in Toscana — grazie all’alto numero di elettori — dà le maggiori probabilità di ...

Regionali, in Consiglio il Pd può giocare da solo. Flop dei renziani

«Sono per la vocazione maggioritaria ma so perfettamente che il Pd non è autosufficiente». La segretaria del Pd regionale, Simona Bonafè, è molto diplomatica. Ma il voto di ieri indica che in Consigli ...

