Calciomercato Sassuolo, Mazzitelli verso l’addio: futuro in Serie B per il centrocampista (Di martedì 22 settembre 2020) Nuova avventura per Luca Mazzitelli.Si prepara a ripartire dalla cadetteria Luca Mazzitelli, finito nel mirino di diversi club di Serie A, B e C dopo l’ottimo finale di stagione con la maglia della Virtus Entella. Finito ai margini del progetto neroverde per buona parte della scorsa stagione, il classe '95, ha scelto la società Chiavarese - allora guidata dall'ex tecnico Roberto Boscaglia - per provare a rilanciarsi. Una scelta poi rivelatasi vincente per il centrocampista originario di Roma, oggi, vicino al Pisa. Secondo "Tuttomercatoweb", infatti, il Sassuolo avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con la società toscana: decisa a consegnare al giovane ex Genoa le chiavi del proprio centrocampo.Profilo ampiamente sondato dal duo ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 settembre 2020) Nuova avventura per Luca.Si prepara a ripartire dalla cadetteria Luca, finito nel mirino di diversi club diA, B e C dopo l’ottimo finale di stagione con la maglia della Virtus Entella. Finito ai margini del progetto neroverde per buona parte della scorsa stagione, il classe '95, ha scelto la società Chiavarese - allora guidata dall'ex tecnico Roberto Boscaglia - per provare a rilanciarsi. Una scelta poi rivelatasi vincente per iloriginario di Roma, oggi, vicino al Pisa. Secondo "Tuttomercatoweb", infatti, ilavrebbe già raggiunto un'intesa di massima con la società toscana: decisa a consegnare al giovane ex Genoa le chiavi del proprio centrocampo.Profilo ampiamente sondato dal duo ...

