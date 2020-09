Calciomercato Juventus | visite mediche per Morata | arriva il bomber FOTO e VIDEO

(Di martedì 22 settembre 2020) Alvaroad un passo dalla. Sarà lui il colpo diper Andrea Pirlo? La prudenza non è mai troppa, visto il clamoroso finale dell’affare Dzeko–Juve e Milik–Roma. Ma adesso, con ilspagnolo da pocoto al J Medical per sostenere lecon i bianconeri, la chiusura sembra finalmente vicina. Secondo le ultime notizie, la società torinese avrebbe trovato l’accordo con l’Atletico Madrid che, tra prestito oneroso e diritto di riscatto, potrebbe costare alle casse del club circa 55 milioni di euro. Il grande ex è pronto a tornare a Torino ancora una volta da protagonista? LEGGI ANCHE:, sprint di Paratici: ...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - Fantacalcio : Juventus, Morata è sbarcato a Torino: le cifre - sportli26181512 : Juve, Pirlo chiama Morata: ecco cosa si sono detti: La Juventus ha deciso di puntare su Alvaro...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Dopo il 3-0 sulla Sampdoria all'esordio in campionato, la Juventus si è rituffata subito sul mercato ed ha chiuso per il centravanti richiesto da Andrea Pirlo. Il club bianconero ha trovato un accordo ...(ANSA) - TORINO, 22 SET - "Back in town" scrive la Juventus sui propri account social per dare il benvenuto ad Alvaro Morata. L'attaccante, atterrato nella notte all'aeroporto di Torino Caselle, è ...