Calciomercato Juventus, Morata termina le visite: l’entusiasmo dei tifosi (FOTO e VIDEO) (Di martedì 22 settembre 2020) Sono appena terminate le visite mediche di Alvaro Morata, pronto a vestire la maglia della Juventus dopo i test fisici sostenuti al J Medical questa mattina. L’attaccante spagnolo, in arrivo dall’Atletico Madrid, sarebbe infatti ormai ad un passo dalla firma con il club bianconero. Il centravanti spagnolo, accolto da alcuni sostenitori della Vecchia Signora fuori dalla struttura, è subito salito in macchina e, secondo le ultime notizie, la firma sul contratto che lo legherà nuovamente alla squadra piemontese potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Secondo indiscrezioni raccolte da Footballnews24.it, inoltre, il bomber potrebbe addirittura sostenere già il primo allenamento agli ordini di Andrea Pirlo nella seduta pomeridiana di oggi, in programma per le ore 17 alla ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) Sono appenate lemediche di Alvaro, pronto a vestire la maglia delladopo i test fisici sostenuti al J Medical questa mattina. L’attaccante spagnolo, in arrivo dall’Atletico Madrid, sarebbe infatti ormai ad un passo dalla firma con il club bianconero. Il centravanti spagnolo, accolto da alcuni sostenitori della Vecchia Signora fuori dalla struttura, è subito salito in macchina e, secondo le ultime notizie, la firma sul contratto che lo legherà nuovamente alla squadra piemontese potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Secondo indiscrezioni raccolte da Footballnews24.it, inoltre, il bomber potrebbe addirittura sostenere già il primo allenamento agli ordini di Andrea Pirlo nella seduta pomeridiana di oggi, in programma per le ore 17 alla ...

