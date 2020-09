Calciomercato Juventus, Frabotta convince subito: pronto il rinnovo (Di martedì 22 settembre 2020) In attesa che dal Calciomercato arrivi l’ufficialità del nuovo attaccante della Juventus, e che arrivi qualche cessione per puntellare la rosa, Andrea Pirlo si gode Gianluca Frabotta. Il terzino italiano classe 1999 è stata la vera sorpresa del match contro la Sampdoria. Con l’assenza di Alex Sandro e la non convocazione di Luca Pellegrini, i riflettori erano puntati su Mattia De Sciglio. Ma il tecnico bianconero ha lanciato dal primo minuto la scommessa Frabotta, scommessa vinta pienamente visto il risultato finale e la prestazione fornita dal giocatore. Vista la giovane età e l’inesperienza si potrebbe pensare ad uno scenario di mercato di cessione in prestito per far fare gavetta al calciatore. Ma Pirlo sembrerebbe intenzionato a puntare ancora sul ragazzo, e non sarebbe il ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) In attesa che dalarrivi l’ufficialità del nuovo attaccante della, e che arrivi qualche cessione per puntellare la rosa, Andrea Pirlo si gode Gianluca. Il terzino italiano classe 1999 è stata la vera sorpresa del match contro la Sampdoria. Con l’assenza di Alex Sandro e la non convocazione di Luca Pellegrini, i riflettori erano puntati su Mattia De Sciglio. Ma il tecnico bianconero ha lanciato dal primo minuto la scommessa, scommessa vinta pienamente visto il risultato finale e la prestazione fornita dal giocatore. Vista la giovane età e l’inesperienza si potrebbe pensare ad uno scenario di mercato di cessione in prestito per far fare gavetta al calciatore. Ma Pirlo sembrerebbe intenzionato a puntare ancora sul ragazzo, e non sarebbe il ...

