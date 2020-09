Calciomercato Juventus, fino all’ultimo contatti per Cavani (Di martedì 22 settembre 2020) Il puzzle più complesso del Calciomercato della Juventus sembrerebbe ormai giunto alla sua totale risoluzione. Andrea Pirlo potrebbe avere a disposizione il suo nuovo numero 9 già nella giornata di oggi. Dopo l’avvicendamento che ha visto inseguirsi e susseguirsi Luis Suarez ed Edin Dzeko, alla fine a vestire bianconero potrebbe essere Alvaro Morata, già sbarcato a Torino per le visite mediche. Ma questa, come facilmente immaginabile, ha svariati retroscena. Uno tra i più eclatanti sarebbe riportato da La Gazzetta dello Sport: che rivela come i bianconeri nell’ultimo weekend, oltre ad aspettare che Dzeko potesse liberarsi dalla Roma, avrebbero mandato un emissario a parlare con Edinson Cavani, che sarebbe potuto essere un eventuale piano B. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) Il puzzle più complesso deldellasembrerebbe ormai giunto alla sua totale risoluzione. Andrea Pirlo potrebbe avere a disposizione il suo nuovo numero 9 già nella giornata di oggi. Dopo l’avvicendamento che ha visto inseguirsi e susseguirsi Luis Suarez ed Edin Dzeko, alla fine a vestire bianconero potrebbe essere Alvaro Morata, già sbarcato a Torino per le visite mediche. Ma questa, come facilmente immaginabile, ha svariati retroscena. Uno tra i più eclatanti sarebbe riportato da La Gazzetta dello Sport: che rivela come i bianconeri nell’ultimo weekend, oltre ad aspettare che Dzeko potesse liberarsi dalla Roma, avrebbero mandato un emissario a parlare con Edinson, che sarebbe potuto essere un eventuale piano B. LEGGI ANCHE:...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - wixdee : RT @SkySport: Morata-Ronaldo di nuovo insieme: i loro numeri in coppia - AndySportNews : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Juventus, visite mediche per #Morata: le foto e i video dal J Medical -