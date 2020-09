Calciomercato Juventus: dopo Morata assalto al nuovo attaccante! (Di martedì 22 settembre 2020) Calciomercato Juventus- dopo l’arrivo di Alvaro Morata, il quale ha completato le visite mediche e sarà a disposizione di Pirlo nelle prossime ore, la Juve punterà all’acquisto di un altro centravanti. Sfumato Dzeko, l’attaccante bosniaco resterà alla Roma, la dirigenza bianconera potrebbe puntare forte sul ritorno di Moise Kean. Calciomercato Juventus, assalto a Moise Kean Come accennato nelle ultime ore, i bianconero potrebbero puntare sull’attaccante dell’Everton per completare il reparto offensivo. Trattativa pronta a decollare sulla base del prestito con diritto di riscatto. Leggi anche: Modulo Juventus 2020/2021: ecco come giocherà Pirlo con l’arrivo di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 settembre 2020)l’arrivo di Alvaro, il quale ha completato le visite mediche e sarà a disposizione di Pirlo nelle prossime ore, la Juve punterà all’acquisto di un altro centravanti. Sfumato Dzeko, l’attaccante bosniaco resterà alla Roma, la dirigenza bianconera potrebbe puntare forte sul ritorno di Moise Kean.a Moise Kean Come accennato nelle ultime ore, i bianconero potrebbero puntare sull’attaccante dell’Everton per completare il reparto offensivo. Trattativa pronta a decollare sulla base del prestito con diritto di riscatto. Leggi anche: Modulo2020/2021: ecco come giocherà Pirlo con l’arrivo di ...

