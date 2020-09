Calciomercato Juventus, caos Dzeko: spunta una nuova pretendente (Di martedì 22 settembre 2020) Mentre la Juventus starebbe per riabbracciare Alvaro Morata, il quale a breve dovrebbe divenire ufficialmente un nuovo giocatore bianconero, il caso Edin Dzeko starebbe divenendo sempre più paradossale. Di fatto l’affare che porterebbe Arkadiusz Milik alla Roma starebbe procedendo a rilento, questione che domenica sera avrebbe portato Andrea Agnelli in persona a chiamare direttamente la dirigenza dell’Atletico Madrid per chiudere l’affare Morata. Il campionato è ormai iniziato e la Juventus non avrebbe intenzione di attendere ad oltranza per avere il suo numero 9. Intanto, però, Dzeko si starebbe allenando a Trigoria, contro sportivo della Roma e sarebbe su tutte le furie, in attesa di capire quale sia concretamente il suo futuro. Fino a domenica sera l’ex Manchester City ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) Mentre lastarebbe per riabbracciare Alvaro Morata, il quale a breve dovrebbe divenire ufficialmente un nuovo giocatore bianconero, il caso Edinstarebbe divenendo sempre più paradossale. Di fatto l’affare che porterebbe Arkadiusz Milik alla Roma starebbe procedendo a rilento, questione che domenica sera avrebbe portato Andrea Agnelli in persona a chiamare direttamente la dirigenza dell’Atletico Madrid per chiudere l’affare Morata. Il campionato è ormai iniziato e lanon avrebbe intenzione di attendere ad oltranza per avere il suo numero 9. Intanto, però,si starebbe allenando a Trigoria, contro sportivo della Roma e sarebbe su tutte le furie, in attesa di capire quale sia concretamente il suo futuro. Fino a domenica sera l’ex Manchester City ...

