Calciomercato Juventus | addio chiave | Paratici sblocca il nuovo colpo?

NEWS Calciomercato Juventus – L'uomo del giorno, per il Calciomercato della Juventus, è senza dubbio Alvaro Morata. Ma le mosse di Fabio Paratici non sembrerebbero volersi fermare al solo arrivo dell'attaccante spagnolo in quel della Continassa. Con diversi profili in uscita e altrettanti nella lista delle possibili entrate, il lavoro per il CFO della formazione campione d'Italia sarebbe davvero titanico e da qui alla fine della sessione estiva i movimenti per la Juve di Andrea Pirlo potrebbero essere ancora tanti. La volontà di rinforzare la rosa con profili congeniali all'idea tattica del Maestro starebbe spingendo la dirigenza a puntare forte su alcuni elementi, da tempo nei radar della Vecchia Signora, per non farsi trovare impreparati quando la stagione ...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - wixdee : RT @SkySport: Morata-Ronaldo di nuovo insieme: i loro numeri in coppia - AndySportNews : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Juventus, visite mediche per #Morata: le foto e i video dal J Medical -