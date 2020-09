Calciomercato | il Palermo ha scelto Kanoute | le ultime sull’affare Il Catanzaro e Bianchi…

(Di martedì 22 settembre 2020) E' l’obiettivo numero uno per l’attacco.Stiamo parlando di Momoudou. Il, alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire più ruoli nel reparto, ha da tempo messo nel mirino il duttile giocatore di proprietà del. Esterno offensivo, seconda e prima punta, il classe 1993 è legato al club calabrese da un contratto che scadrà il prossimo anno. Ciò nonostante,sarebbe pronto a lasciare la Calabria per approdare in Sicilia.D'altra parte, il calciatore senegalese - che nel corso dello scorso campionato di Serie C ha messo a segno sei gol in 26 presenze - avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club di viale del Fante per un contratto biennale. Sembra mancare, però, l'intesa tra le due società: la dirigenza rosanero ...

La Lazio pensa a Franco Vazquez, centrocampista ex Palermo attualmente in forza al Siviglia. In Andalusia però non sembrano convinti di cedere il ragazzo ed è per questo motivo che l'affare, di cui si ...