Calciomercato | Godin al Cagliari Raiola propone Balo al Genoa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 settembre 2020)Lazio, il nome nuovo è Hoedt Tare ha fatto un sondaggio sul possibile nuovo acquisto della Lazio in difesa. Si tratta di Wesley Hoedt, già giocatore biancoceleste dal 2015 al 2017, ora con gli inglesi del Southampton. Lotito punta ad un suo ritorno con la formula del prestito secco, con un conguaglio economico. Congelata, nel frattempo, la pista che porta al Piano B in difesa, Mustafi dall’Arsenal. I londinesi non lo lasceranno partire per non meno di 10 milioni., ci siamo Diegodopo un solo anno all’Inter è pronto a cambiare casacca. Ilha ormai in mano il difensore uruguaiano, tanto che è già partito dalla Lombardia direzione Sardegna. A breve ci dovrebbe essere l’annuncio ufficiale da parte del ...