Calciomercato Fiorentina: obiettivo Fazio o Lyanco per la difesa (Di martedì 22 settembre 2020) e come vice Biraghi piace Junior Firpo. I dettagli La Fiorentina continua a muoversi sul mercato. Al centro dei pensieri dei dirigenti viola c’è la precisa volontà di arricchire il reparto difensivo. Fermo restando che, in mancanza di offerte indecenti delle quali peraltro ad oggi non c’è assolutamente traccia, Milenkovic e Pezzella erano e restano incedibili. Come riporta La Gazzetta dello Sport la prima scelta della Fiorentina è il romanista Fazio. L’argentino è in uscita dalla Roma. Fazio piace alla Sampdoria di Claudio Ranieri, ma il giocatore considera in questo momento molto più interessante l’opzione Fiorentina. L’altro profilo che piace a Iachini è quello di Lyanco. Il centrale granata è in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) e come vice Biraghi piace Junior Firpo. I dettagli Lacontinua a muoversi sul mercato. Al centro dei pensieri dei dirigenti viola c’è la precisa volontà di arricchire il reparto difensivo. Fermo restando che, in mancanza di offerte indecenti delle quali peraltro ad oggi non c’è assolutamente traccia, Milenkovic e Pezzella erano e restano incedibili. Come riporta La Gazzetta dello Sport la prima scelta dellaè il romanista. L’argentino è in uscita dalla Roma.piace alla Sampdoria di Claudio Ranieri, ma il giocatore considera in questo momento molto più interessante l’opzione. L’altro profilo che piace a Iachini è quello di. Il centrale granata è in ...

