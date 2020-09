**Calcio: Conte, 'Suarez? Ci sarà inchiesta, no norme su emotività'** (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Del caso Suarez "non conosco i dettagli, ci sarà una inchiesta della magistratura", "quando si fa una modifica normativa e si elabora un più articolato progetto si terrà conto di tutti gli aspetti, ma non possiamo certp rincorrere la reazione emotiva suggerita dal singolo caso". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo a chi gli chiedeva se alla luce della vicenda del calciatore del Barcellona saranno inserite modifiche ai decreti sicurezza. "Abbiamo le idee chiare e concrete - ha assicurato - abbiamo iniziato a lavorare alla modifica prima dell'estate e ora è il momento di riprendere il discorso, lo porteremo subito a compimento". Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Del caso"non conosco i dettagli, ci; unadella magistratura", "quando si fa una modifica normativa e si elabora un più articolato progetto si terrà conto di tutti gli aspetti, ma non possiamo certp rincorrere la reazione emotiva suggerita dal singolo caso". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe, rispondendo a chi gli chiedeva se alla luce della vicenda del calciatore del Barcellona saranno inserite modifiche ai decreti sicurezza. "Abbiamo le idee chiare e concrete - ha assicurato - abbiamo iniziato a lavorare alla modifica prima dell'estate e ora è il momento di riprendere il discorso, lo porteremo subito a compimento".

Da esubero a potenziale arma in più per Conte. Ivan Perisic è pronto a giocarsi le sue carte in nerazzurro: "Sono contento di essere di nuovo all'Inter: ho un contratto di due anni e spero che faremo ...

Inter, Perisic: "Al Bayern ho vissuto un anno incredibile. Qui c'è grande fame"

Nell'ultima amichevole giocata dalla quadra di Conte (contro il Pisa a San Siro, vittoria per 7-0), Perisic ha giocato tutta la gara sulla fascia sinistra: "Era la prima volta da tre mesi che giocavo ...

Da esubero a potenziale arma in più per Conte. Ivan Perisic è pronto a giocarsi le sue carte in nerazzurro: "Sono contento di essere di nuovo all'Inter: ho un contratto di due anni e spero che faremo ..."