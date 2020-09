Bufera Suarez | una truffa l’esame di italiano per la cittadinanza Le intercettazioni | ‘Stipendio da 10 milioni | deve passare’

tuttosport : #Suarez nella bufera: ha ottenuto la cittadinanza italiana con una truffa ?? - beats_rec : Mentre la Juve insieme a Suarez entrano nella bufera, l'Inter ufficializza la firma di Vidal, con tanto di giacca e… - peppe844 : RT @tuttosport: #Suarez nella bufera: ha ottenuto la cittadinanza italiana con una truffa ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Suarez nella bufera: ha ottenuto la cittadinanza italiana con una truffa ?? - CieloGore : Suarez nella bufera, assolutamente non la juve ahah -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Suarez

PERUGIA - La cittadinanza italiana di Luis Suarez è stata ottenuta con una truffa. È quanto ha accertato un'inchiesta della Gdf e della Procura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che stann ...La Juventus in questi ultimi giorni sta vedendo sfumando l'affare Suarez per via di alcune incomprensioni tra il calciatore uruguaiano e il club catalano circa la buonuscita ma soprattutto per dei cav ...