Brevetti | la rapida crescita dell’innovazione nel settore delle batterie svolgerà un ruolo chiave nella transizione verso l’energia pulita

(Di martedì 22 settembre 2020) Il miglioramento della capacità di stoccaggio dell’elettricità svolge unfondamentale per latecnologie di energia: secondo uno studio congiunto dell’Ufficio Europeo dei(EPO) e dell’Agenzia Internazionale dell’energia (AIE) pubblicato oggi, fra il 2005 e il 2018 l’attività brevettuale relativa allee alle altre tecnologie di stoccaggio dell’elettricità è cresciuta globalmente a un tasso annuale del 14%, quattro volte più velocemente della media di tutti i settori tecnologici. Il rapporto, Innovation ins and electricity storage – a global analysis based on patent data (“Innovazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Brevetti rapida

Meteo Web

Come interpretare il futuro in una prospettiva storica e come reimmaginare l'innovazione in ottica europea: il punto, secondo Huawei. Quando Huawei ha intrapreso la sua attività come piccola azienda n ...Grazie ai colleghi di ResetEra, conosciamo il brevetto dell’ipotetica nuova interfaccia operativa della Sony PlayStation 5, prossima al debutto. Cosa conosciamo di PlayStation 5? Tutto? Errore! Sebben ...